Lavori sulle strade di Fiorano Modenese: modifiche alla viabilità e senso unico

Per lavori in corso è stato istituito restringimento della sede stradale in via Gramsci 60/62, per lavori, da oggi 21 marzo al 7 maggio 2022.

Inoltre, per lavori di ripristino dello smottamento, disposto senso unico alternato regolato da semaforo mobile in via Rio Salse (area coinvolta in smottamento stradale. Questo da oggi al 31 maggio 2022.