Via Gherbella e Strada Curtatona chiuse per lavori

Giovedì 17 marzo sia via Gherbella sia strada Curtatona saranno interessate da lavori e verranno chiuse al transito veicolare in entrambi i casi all’altezza dei ponti sul Torrente Tiepido.

Se per via Gherbella la chiusura sarà per la sola giornata di giovedì, dalle 9 alle 17, per consentire l’abbattimento di essenze arboree in condizioni di sicurezza all’altezza del ponte sul Tiepido, in strada Curtatona il provvedimento sarà valido fino a metà aprile, per consentire la realizzazione di “Interventi di adeguamento del sistema difensivo del torrente Tiepido e relativi affluenti per il contenimento degli effetti di rigurgito del fiume Panaro”, a cura della Regione Emilia-Romagna – Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile.

L’intervento in strada Curtatona prevedere, in particolare, la realizzazione dei due tratti terminali del muro di contenimento delle acque di piena a monte e a valle del ponte e l’installazione del sistema di portoni in corrispondenza dell’attraversamento viabile da chiudere in caso di eventi di piena. Durante il cantiere, il ponte non sarà transitabile ma verrà garantita l’accessibilità a tutte le abitazioni e attività presenti lungo la strada.