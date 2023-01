Viale Amendola, lavori per un nuovo attraversamento all'altezza di via Agnini

Non di rado capita di vedere pedoni o ciclisti che si "avventurano" nell'attraversamento di viale Amendola anche al di fuori delle strisce pedonali: in particolare accade all'altezza di via Agnini, per chi è diretto alle attività commerciali (Lidl e Comet). Per agenvolare questo spostamentoverrà realizzato un attraversamento pedonale in corrispondenza di via Agnini, dotato di rallentatori ottici, segnaletica luminosa verticale e occhi di gatto, cioè elementi riflettenti posizionati a terra, e vengono abbattute le barriere architettoniche.

Per consentire i lavori, da lunedì 30 gennaio per alcuni giorni, dalle 8.45 alle 16.45, su viale Amendola la circolazione viene ridotta da due a una corsia per ciascun senso di marcia e viene temporaneamente chiuso l’ingresso-uscita di servizio alle attività commerciali sul lato opposto del viale, comunque raggiungibili dalla vicina via Pisano.

"In via Agnini, inoltre, è previsto un restringimento di carreggiata con senso unico alternato disciplinato da movieri. In corrispondenza dei lavori, infine, il limite massimo di velocità viene ridotto a 30 chilometri orari.

L’intervento è volto ad aumentare la sicurezza per l’utenza debole e a riconnettere e dare continuità ai percorsi pedonali esistenti, con i necessari interventi per garantire l’accessibilità ai diversamente abili, oltre che a migliorare la circolazione stradale", spiega l'Amministrazione Comunale.

È previsto, in particolare, il potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale, la realizzazione di rallentatori ottici e l’installazione di dispositivi lampeggianti in abbinamento ai segnali verticali di attraversamento pedonale e di preavviso, al fine di avvisare i conducenti e indurli a moderare la velocità e ad adottare tutte le necessarie misure di cautela e prudenza.