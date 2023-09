Lavori su Pedemontana e in tangenziale Rabin. Sensi unici su entrambe le vie

Sulla strada provinciale 467 Pedemontana, nel tratto a quattro corsie compreso nel Comune di Sassuolo, lunedì 4 settembre saranno realizzati dei lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale.

Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni, che saranno eseguite dalla ditta Emiliana Asfalti srl, sarà necessario istituire un restringimento delle corsie di marcia per tutta la durata dei lavori.

Gli interventi prevedono la fresatura della pavimentazione e il rifacimento del manto stradale nei tratti più degradati e fanno parte del piano di manutenzione delle strade provinciali con un investimento complessivo di oltre otto milioni e mezzo di euro sull'intera rete viaria.

Nello stesso giorno prenderà il via anche il cantiere sulla tangenziale Rabin in Comune di Modena, lunedì 4 settembre saranno realizzati dei lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale.

Anche in questo caso, per consentire lo svolgimento delle lavorazioni, che saranno eseguite dalla ditta Zaniboni srl , sarà necessario istituire un senso unico alternato all’altezza del cantiere mobile per tutta la durata dei lavori. Successivamente, nella giornata di martedì 5 settembre, i lavori si sposteranno lungo la strada provinciale 255 Nonantolana, tra Modena e Nonantola.

Gli interventi prevedono la fresatura della pavimentazione e il rifacimento del manto stradale nei tratti più degradati e fanno parte del piano di manutenzione delle strade provinciali con un investimento complessivo di oltre otto milioni e mezzo di euro sull'intera rete viaria.

La Provincia, dal 2021, ha trasferito ad Anas 127 chilometri di strade provinciali prendendo in carico un tratto di statale 12 dell'Abetone di circa 25 chilometri, con una riduzione complessiva dei chilometri in gestione che passa da 1.026 a 928 chilometri.