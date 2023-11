Lavori sul muro di sostegno lungo la sp569. Si procede a senso unico alternato

Sulla provinciale 569 all'altezza dell'istituto Spallanzani di Vignola, è stato istituito un senso unico alternato da lunedì 27 novembre per tre giorni fino a mercoledì 29 novembre, per consentire la realizzazione di un intervento di rimozione e ricostruzione di una porzione di muro di sostegno a bordo strada, attualmente non più in grado di garantire adeguate condizioni di sicurezza.

Sulla sommità del muro è presente un tratto di percorso ciclabile, che sarà temporaneamente interrotto a causa delle lavorazioni.