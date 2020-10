Lavori sul ponte dello Scoltenna, deviato il traffico per tre giorni

Dalle ore 8 di mercoledì 14 alla mezzanotte di venerdì 16 ottobre chiude il ponte dello Scoltenna, lungo la strada provinciale 4 Fondovalle Panaro, al confine tra i territori dei comuni di Pavullo e Sestola. La chiusura è necessaria per consentire un intervento di manutenzione straordinaria sulla spalla di valle, nell’ambito di un cantiere, partito lo scorso 31 agosto di messa in sicurezza della struttura.

Il transito potrà percorrere itinerari alternativi lungo la viabilità provinciale, indicata con apposita segnaletica. Successivamente, entro la fine dell'anno, sarà programmata una seconda chiusura, sempre di alcuni giorni, che consentirà di intervenire sulla spalla di monte.

I periodi di chiusura sono stati programmati sulla base di un confronto con i Comuni interessati e sono comunque indispensabili perché occorre demolire e ricostruire le due spalle laterali che sostengono il ponte fuori dall'alveo, mentre le pile in alveo sono state rinforzate e ripristinate con un precedente stralcio di lavori; complessivamente l'investimento sul ponte supera il milione e mezzo di euro.

La Provincia aveva valutato anche la realizzazione di un by pass in alveo che però avrebbe avuto un costo elevato, superiore ai 500 mila euro, ma che soprattutto non avrebbe dato garanzie di tenuta in caso di piena del torrente.

Sulla viabilità provinciale della montagna sono in corso anche lavori di ripristino del ponte Leo a Fanano sulla provinciale 324, dove è prevista la chiusura completa del transito da lunedì 12 ottobre fino al 21 dicembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli interventi fanno parte del piano della Provincia per la manutenzione straordinaria di dieci ponti con un investimento complessivo fino al 2023 di oltre sei milioni di euro.