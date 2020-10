Lavori in Tangenziale e in strada Gherbella, riduzione delle corsie

A partire da giovedì 8 ottobre la tangenziale Carducci, nel tratto tra le uscite 8 e 9 in direzione Milano, sarà interessata dall’intervento di posa di un elettrodotto che comporterà la riduzione della carreggiata a una sola corsia di marcia e la limitazione della velocità nel tratto a 30 chilometri orari.

Anche in via Gherbella, sempre dall’8 ottobre, si svolgeranno dei lavori: è previsto, infatti, l’intervento per la posa di una condotta gas in prossimità del civico 152. Per consentire lo svolgimento dei lavori, sarà temporaneamente necessario deviare il percorso ciclopedonale su carreggiata stradale su corsia protetta da new jersey. Il transito veicolare sarà quindi regolato attraverso impianto semaforico a senso unico alternato.

In entrambi i casi, i lavori saranno conclusi entro i primi giorni di novembre.