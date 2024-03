Tangenziale, pausa pasquale per i lavori. Poi si prosegue fino al 19 aprile

Sono in fase di completamento i lavori di ripristino della pavimentazione di alcuni svincoli sulla Tangenziale di Modena (SS724 dir/A e SS724) in entrambe le direzioni. Per consentire gli interventi in sicurezza, fino al 5 aprile, è prevista la chiusura al traffico dei tratti interessati in orario notturno, nella fascia 21.00-6.00. Agli utenti saranno garantiti percorsi alternativi con le indicazioni sul posto. Per favorire la percorribilità e limitare i disagi alla circolazione, i lavori non saranno effettuati nel weekend pasquale.

Inoltre, tra il 2 e il 19 aprile, nella fascia 21.00-6.00, Anas avvierà le attività di esecuzione della segnaletica orizzontale nei tratti interessati dagli ultimi interventi di pavimentazione. Sarà creato un restringimento della corsia di marcia, alternato alla corsia di sorpasso, con deviazione del traffico lungo la corsia libera dal cantiere.

Negli stessi giorni, il restringimento riguarderà anche, in maniera non contemporanea e solo per il tempo strettamente necessario all’esecuzione della segnaletica orizzontale, le corsie degli svincoli interessati dagli ultimi interventi di pavimentazione lungo tutta la Tangenziale di Modena (SS724 dir/A e SS724), in entrambe le direzioni.

Ad oggi, sulla strada statale 724 “Tangenziale Nord di Modena e diramazione per Sassuolo”, sono stati eseguiti lavori di pavimentazione in direzione Sassuolo, per un tratto di circa 19 km lungo la corsia di marcia e di circa 10 km lungo la corsia di sorpasso. In direzione Bologna, invece, gli interventi hanno riguardato quasi 19 km lungo la corsia di marcia e 12 km lungo la corsia di sorpasso.