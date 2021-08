Tangenziale e Complanare, una settimana di cantieri mobili per la riasfaltatura

Da lunedì 30 agosto interventi con cantiere mobile e restringimento a una carreggiata su tratti della complanare Einaudi e tra la rotatoria con via Vignolese e l’uscita Sacca

Da lunedì 30 agosto, per circa una settimana, la tangenziale di Modena, tra la rotatoria con via Vignolese e l’uscita Sacca, e la complanare Einaudi saranno interessate da lavori di riasfaltatura di tratti stradali a cura di Anas.

La società, cui questa primavera sono stati trasferiti anche i tratti di tangenziale precedentemente in capo al Comune di Modena, ha comunicato all’Amministrazione che i lavori saranno eseguiti in entrambe le direzioni di marcia, con cantiere mobile e restringimento a una carreggiata in corrispondenza delle aree di intervento.