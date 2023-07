Agosto di lavori in Tangenziale; cantieri nella zona ovest di Modena

Anas, ha programmato la nuova fase dei lavori di asfaltatura della Tangenziale di Modena, che rientra nel più ampio piano di pavimentazione del sistema viario avviato in primavera per sanare una situazione a tratti disastrosa del manto stradale.

Da lunedì 31 luglio i lavori interesseranno le corsi in direzione Bologna. La corsia di marcia sarà riasfaltata fra le uscite 19 (via Giardini) e 16 (via Emilia Ovest), poi si passerà al tratto della corsia di sorpasso tra le uscite 18 (Complanare) e 16 (via Emilia Ovest).

Anche in questa fase, al fine di creare il minor disagio possibile alla circolazione i lavori saranno eseguiti in tratti della lunghezza massima di 1,5 km e interesseranno in maniera alternata la corsia di marcia e quella di sorpasso, con transito sempre consentito su almeno una corsia. Il restringimento di carreggiata sarà attivo dalle ore 9:00 alle ore 17:00 nei soli giorni feriali, in modo da garantire il regolare flusso di circolazione nelle ore di maggior traffico.

Il completamento di questa fase di interventi è previsto entro fine agosto con fermo cantiere tra il 12 e il 20 agosto.