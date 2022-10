Lavori allo svincolo Tangenziale-Modena Nord​, disagi in vista

Da martedì 11 ottobre lo svincolo 15 della tangenziale di Modena, in prossimità della rotatoria del casello di Modena Nord, sarà oggetto di lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione e, a seguire, i lavori proseguiranno allo svincolo 4 della tangenziale Pasternak, per una durata complessiva di circa una settimana.

Per consentire i lavori, dalle 8.30 alle 17.30, nel tratto sarà disposta una riduzione delle carreggiate in ingresso e uscita dal casello autostradale e la circolazione sarà limitata a un massimo di 30 chilometri orari.

I lavori di riasfaltatura allo svincolo 4 della tangenziale Pasternak prevedono, invece, la chiusura dell’uscita per il tempo strettamente necessario a eseguire i lavori di fresatura e posa di nuovo mando stradale.

Sono inoltre in corso anche lavori di riasfaltatura in strada Villanova nel tratto compreso tra strada Morello e via Zappellaccio.