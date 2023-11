Ripartono i lavori in Tangenziale, un altro mese di cantieri mobili

Anas ha programmato l’avvio della nuova fase di interventi per riasfaltare il sistema Tangenziali di Modena, che già negli ultimi mesi è stato oggetto di interventi molto importanti per risolvere situazioni critiche del manto stradale. Tuttavia, i tratti vecchi presentano ancora buche importanti, che il maltempo sta allargando.

Da lunedì 13 novembre a venerdì 15 dicembre i lavori interesseranno l’intera strada statale 724 dir/A “Tangenziale di Modena”, vale a diure il tratto compreso tra Vaciglio e l'uscita della Canaletto, in entrambe le direzioni di marcia.

Anche in questa fase, nel tentativo di creare il minor disagio possibile alla circolazione i lavori saranno eseguiti in tratti della lunghezza massima di 1,5 km e interesseranno la corsia d sorpasso, con transito sempre consentito sulla corsia di marcia. Il restringimento di carreggiata sarà attivo dalle ore 9:00 alle ore 17:00 nei soli giorni feriali, in modo da garantire il regolare flusso di circolazione nelle ore di maggior traffico.

Al termine di questa fase di interventi, i lavori di asfaltatura proseguiranno lungo gli altri tratti del sistema Tangenziali di Modena fino al completamento del piano di interventi avviato da Anas a febbraio 2022.