Si smonta la tensostruttura all’ingresso  del Policlinico, attenzione ai percorsi pedonali

A partire da domani, martedì 17 gennaio e fino a mercoledì 18 gennaio verrà smontata la tensostruttura presente all’ingresso 1 del Policlinico di Modena utilizzata in questi anni di pandemia come check point di accesso. L’intervento comincerà a partire dalle ore 8,00 del giorno martedì 17 gennaio 2023 fino alle ore 18,00 del giorno mercoledì 18 gennaio 2023.

Durante le lavorazioni non sarà possibile raggiungere l’ingresso 1 passando dalla tettoia che costeggia il Centro Didattico, né dai parcheggi che si trovano tra l’ingresso 2 e l’ingresso 1.

I percorsi alternativi per raggiungere l’ingresso 1 saranno i seguenti:

da ingresso 2

oppure girare intorno al Centro Didattico per raggiungere l’ingresso 1 e l’ingresso 3

I percorsi in uscita saranno garantiti a tutti gli ingressi.

Resta attivo in prossimità dell’ex PS (ingresso 5) il Punto di Accoglienza e Dimissione per i pazienti con difficoltà di movimento che funziona dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19 ed il sabato dalle 7,30 alle 13,30 e che consente al paziente con difficoltà di movimento l’accesso e l’uscita dalla struttura ospedaliera in condizione di comodità e sicurezza.

Come già comunicato, dal 1° gennaio 2023 sono cambiati gli accessi al Policlinico di Modena e all’Ospedale Civile di Baggiovara con la dismissione dei check point istituiti nel 2020 per regolamentare i flussi di accesso nell’ambito delle misure di contenimento della pandemia da Saars-Cov-2 e sono venute meno le distinzioni di percorsi di entrata e uscita del personale dipendente e utenti esterni. Gli utenti possono entrare dall’ingresso più adatto a raggiungere il reparto o l’ambulatorio in cui devono recarsi. L’utilizzo della mascherina rimane obbligatorio. Fortemente consigliati, l’igienizzazione delle mani e l’attenzione ad evitare gli assembramenti.