Fossalta, lavori di ripristino dopo l'esondazione

Nella zona della Fossalta è in corso un intervento, realizzato dalla Regione Emilia Romagna, su piccoli tratti dei torrenti Tiepido e Grizzaga per ripristinare i danni causati dall’alluvione dello scorso dicembre.

I lavori, iniziati a fine dicembre, rappresentano solo una fase propedeutica urgente, dal valore di 50 mila euro, di quelli inseriti nella programmazione e consistono nella realizzazione in destra idraulica del torrente Tiepido, tra via Emilia e monte di via Curtatona, di un arginello in terra per consentire in caso di necessità la messa in opera di dispositivi per il contenimento delle acque di piena. Sempre sul Tiepido, è previsto anche l’innalzamento del muretto già presente in destra idraulica. Sul torrente Grizzaga si interviene, invece, per ripristinare l’erosione di un tratto di arginatura in sinistra idraulica.

La durata prevista dell’intervento è di circa quaranta giorni.