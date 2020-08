Lavori urgenti su via Nirano, chiusa totalmente al transito. Ecco i percorsi alternativi

Sarà totalmente chiusa al traffico via Nirano, in prossimità di via Chiesa, per lavori urgenti di messa in sicurezza stradale.

La chiusura al transito si intende dalle ore 9.00 del domani, giovedì 6 agosto sino alle ore 18.00 di venerdì 7 agosto. I residenti di via del Cerreto e di via Chiesa dovranno percorrere via del Cerreto, via Fazzano e Montegibbio; oppure via Rocca Santa Maria.

Verso Serramazzoni invece la strada percorribile sarà da Via Cerreto, Via Rocca S. Maria e Via Giardini I residenti e i cittadini sono cortesemente invitati a limitare gli spostamenti nelle fasce orarie indicate.