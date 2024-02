Manutenzione del verde e potature, partono nuovi lavori in città

Prende il via un nuovo stralcio di lavori di manutenzione straordinaria del verde in città a cura del Comune di Modena del valore di 1 milione 200 mila euro.

Gli interventi prenderanno il via con lavori di potatura alberi in corso Vittorio Emanuele, viale Monte Kosica, via Gottardi, viale Fontanelli, su ambo i lati, da mercoledì 7 a sabato 10 febbraio e da mercoledì 14 a sabato 17, dalle 9 alle 17.

Per consentire le attività, all’altezza del cantiere mobile saranno operati restringimenti stradali e la circolazione potrà essere regola a senso unico regolato da movieri a una velocità massima di 30 chilometri orari. Saranno inoltre chiusi i marciapiedi e indirizzati i pedoni sul lato opposto, oltre a essere vietata la sosta, con rimozione. Verrà garantito l’accesso alle proprietà laterali e attività.

Il nuovo pacchetto di manutenzioni del verde, effettuate nell’ambito dell’Accordo quadro con unico operatore approvato a fine 2020, oltre a potature e sistemazioni di alberature e siepi comprende, tra l’altro, anche la messe a dimora di nuove piante, attività di diserbo e di controllo della vegetazione infestante e la riqualificazione di aiuole fiorite di arredo stradale.