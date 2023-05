Rifacimento dell'asfalto, lavori in tre strade del centro storico

Da mercoledì 3 maggio le vie del centro storico Campanella, Modonella, nel tratto compreso tra via Fonteraso e via Emilia centro, e Calle di Luca saranno interessate da lavori di riasfaltatura nell’ambito del pacchetto di interventi di manutenzione stradale del valore di 900 mila euro già avviato nei giorni scorsi.

Per consentire l’intervento, che verrà effettuato nella fascia oraria 8.30-18 e avrà durata di qualche giorno, in corrispondenza del cantiere nelle vie sarà sospesa la circolazione, ridotta al limite massimo di velocità di 30 chilometri orari laddove possibile e vietata la sosta, con rimozione.

Gli interventi, che hanno già interessato via Borghi, via Compagni, via Guerrazzi e un primo tratto delle vie Paolucci e San Cataldo, proseguiranno successivamente, tra l’altro, con un ulteriore tratto delle vie Paolucci e San Cataldo, con tratti di viale Amendola, con via Milano e via Cividale.