Riasfaltatura di via Canaletto, chiuso un tratto da giovedì 8 giugno

Da giovedì 8 giugno sarà riasfaltato un nuovo tratto di strada Canaletto sud, tra la nuova rotatoria di via Del Mercato e la rotatoria di viale Gramsci. Per consentire l’intervento, che avrà durata di qualche giorno, sarà temporaneamente sospesa la circolazione stradale nel tratto e in via Attiraglio in corrispondenza della rotatoria.

Il percorso alternativo consigliato prevede strada Canaletto sud, via Finzi, via Massarenti, via Del Mercato, via Diena, viale Gramsci e strada Canaletto sud.

I lavori seguono quelli di riasfaltatura già effettuati tra la rotatoria con via Finzi e quella con via Del Mercato.