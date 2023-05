Strisce pedonali rialzate e aiuole, lavori alla Zona 30 di via Costellazioni

In via Costellazioni da mercoledì 3 maggio prende il via un intervento di riqualificazione della zona 30 con la riasfaltatura stradale, la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e la risagomatura della via con riduzione della sezione stradale per moderare la velocità di transito dei veicoli.

I lavori, per un valore complessivo di circa 170 mila euro, avranno una durata di alcune settimane e riguarderanno in questa fase il tratto di via Costellazioni tra via Formigina e viale del Sagittario. Nel tratto interessato verrà sospesa la circolazione veicolare eccetto residenti, così come all’incrocio tra via Costellazioni e viale Del Sagittario traversa F; verrà inoltre vietata la sosta, con rimozione, in tutta l’area di cantiere.

È prevista, in particolare, la rimozione della pavimentazione precedente in autobloccanti nelle aree dove ancora presente, il risanamento di tratti della fondazione stradale, l’adeguamento delle caditoie per lo scolo di acqua piovana e la riasfaltatura. Verrà riqualificata l’aiuola verde a restringimento della carreggiata in corrispondenza dell’incrocio di via Costellazioni con viale Del Sagittario traversa F, saranno realizzati due attraversamenti rialzati in corrispondenza di un percorso pedonale e di una via interna al comparto, oltre che create due ulteriori aiuole verdi a restringimento di via Costellazioni.