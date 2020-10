Circa un mese di lavori di Inrete in via del Cristo a Castelnuovo, semaforo temporaneo

I tecnici di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, da lunedì 12 ottobre saranno impegnati in un importante intervento sulla rete elettrica di Castelnuovo Rangone.

In particolare, saranno rinnovati circa 450 metri di cavi interrati in media tensione, posti in via del Cristo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’intervento, che porterà a un ulteriore miglioramento del servizio, comporterà un investimento di circa 50.000 euro, a carico di Inrete.

Per permettere l’esecuzione dei lavori, della durata di quattro settimane circa e concordati con l’Amministrazione Comunale di Castelnuovo Rangone, sarà necessario apportare temporanee modifiche alla viabilità che sarà regolata con impianto semaforico mobile posto in prossimità del cantiere.