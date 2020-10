Via Emilia Est, senso unico alternato per i lavori Anas

Lunedì 19 ottobre, dalle 8.30 alle 17 circa, via Emilia est, nel tratto dalla rotatoria di via Scartazza in direzione Castelfranco, sarà interessata da lavori stradali a cura di Anas.

Per effettuare l’intervento, la società ha comunicato al Comune di Modena che durante la giornata sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico temporaneo. Nell’area interessata dai lavori, inoltre, il limite di velocità sarà ridotto a 30 chilometri orari.