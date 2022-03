Altri due giorni di lavori in via Emilia Ovest, attenzione alle code

Proseguono anche lunedì 21 e martedì 22 marzo i lavori di manutenzione stradale avviati qualche giorno fa su via Emilia ovest in località Bruciata, che in questa settimana hanno purtroppo creato inevitabili disagi al traffico in quella zona della città.

Per consentire le lavorazioni, nel tratto compreso tra l’ingresso e l’uscita 16 da e per Bologna della tangenziale Mistral, verranno effettuati restringimenti della carreggiata e la circolazione sarà regolata a senso unico alternato con impianto semaforico. In corrispondenza degli interventi nel tratto immediatamente a ridosso dell’ingresso e dell’uscita degli svincoli, potrà essere inoltre temporaneamente sospesa la circolazione sugli stessi.

I lavori consistono in interventi puntuali di fresatura di tratti ammalorati della pavimentazione stradale e posa di nuovo asfalto.