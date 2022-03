Lavori alla Bruciata, possibili disagi in via Emilia per alcuni giorni

Prende il via martedì 15 marzo un intervento di manutenzione stradale su via Emilia ovest in località Bruciata.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, nel tratto tra lo svincolo 16 della tangenziale e il sottopasso dell’autostrada, verranno effettuati restringimenti della carreggiata e la circolazione sarà regolata a senso unico alternato con impianto semaforico.

I lavori, che avranno una durata di qualche giorno, consisteranno in interventi puntuali di fresatura di tratti ammalorati della pavimentazione stradale e posa di nuovo asfalto.