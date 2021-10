Lavori su via Firenze. Senso unico alternato su via Contrada

Da martedì 2 a venerdì 5 novembre via Firenze sarà chiusa al traffico in corrispondenza di via Contrada e sarà pertanto raggiungibile solo attraverso via Ghiaroni. Mentre il traffico veicolare su via Contrada, in corrispondenza appunto di via Firenze, sarà regolato a senso unico alternato con possibili rallentamenti alla circolazione stradale.

Le modifiche alla viabilità sono funzionali a consentire i lavori di Hera per la realizzazione degli allacciamenti idrici e del gas al nuovo comparto edilizio in corso di costruzione. Il senso alternato sarà normalmente regolato da impianto semaforico, mentre negli orari di punta sarà disciplinato da movieri.

Dal 5 al 12 novembre il senso unico alternato si sposterà, per gli stessi motivi e con le medesime modalità, in via Morane all'altezza di via Toscana.