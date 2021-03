Da oggi lavori di riqualificazione in via Guarini

Lavori nel tratto tra via della Pace e via Venturi, consenso unico in direzione di quest’ultima. Previsti anche divieti di sosta in corrispondenza del cantiere mobile

Da martedì 30 marzo, via Guarini a Modena, nel tratto tra via Venturi e via della Pace, sarà interessata da lavori di riqualificazione stradale che proseguiranno per qualche settimana.

Per consentire le lavorazioni, sarà attivato un cantiere mobile con restringimento di carreggiata e istituito un senso unico di circolazione in direzione via Venturi con limite di velocità di 30 chilometri orari.

Saranno inoltre predisposti divieti di sosta in prossimità e corrispondenza dei lavori, mentre sarà sempre garantito l’accesso alle proprietà laterali e alle attività. I provvedimenti saranno indicati sul posto attraverso adeguata segnaletica stradale.