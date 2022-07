Da via Martiniana a via Fratelli Rosselli, nuovi cantieri stradali nei prossimi giorni

Lunedì 1 agosto via Martiniana, tra via Giardini e via Stradella, sarà interessata da lavori di riasfaltatura di tratti e banchine. Per eseguire l’intervento sarà necessario sospendere la circolazione sul tratto interessato dalle 8.30 alle 17.30, eccetto residenti.

L’intervento rientra nell’ambito dell’Accordo quadro con unico operatore approvato a fine 2020 e va a completare il primo stralcio di lavori di manutenzione stradale da 800 mila euro.

Nei giorni a seguire, le strade interessate da lavori saranno invece via Fratelli Rosselli e via Forlì, nell’ambito del secondo stralcio di interventi del valore di 1 milione di euro. In particolare, in via Forlì il cantiere mobile si sposterà da via Fratelli Rosselli a via Chinnici, mentre in via Fratelli Rosselli da via Forlì a via Panni, e i lavori comporteranno un restringimento della carreggiata e un senso unico alternato regolato da movieri. Sulle vie è previsto il divieto di sosta e il limite massimo di velocità a 30 chilometri orari.

In generale, i lavori consisteranno nella fresatura e posa di nuovo tappeto di usura previa sistemazione di cordoli, abbattimento di barriere architettoniche e sostituzione o rimessa in quota di chiusini e caditoie.