Sassuolo, modifiche alla viabilità in via Mazzini per i lavori all'ex Cisa-Cerdisa

Sono iniziati questa mattina i lavori, lungo via Mazzini, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione presso l’ex stabilimento Cisa Cerdisa nel tratto sassolese. Per consentire lo svolgimento dei lavori in assoluta sicurezza, l’ordinanza n°106 del 5 maggio, a firma del Comandante della Polizia Municipale Stefano Faso, impone modifiche alla circolazione con un restringimento di carreggiata lungo via Mazzini, nel tratto compreso tra via Ticino e il confine con il comune di Fiorano Modenese, fino al prossimo 31 agosto e comunque fino a fine lavori.

