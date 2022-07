Lavori in via Medaglie d’Oro. Circolazione sospesa

Nel corso della giornata di lunedì 11 luglio la circolazione in un tratto di via Medaglie d’Oro a Modena, tra i numeri civici 35 e 41, potrà essere sospesa per la presenza di una autogru impegnata in un cantiere per lavorazioni sulla facciata di un fabbricato privato. Alle intersezioni con via Sigonio e via Bellinzona saranno collocata la segnaletica da parte della ditta incaricata dell’intervento.

Il percorso alternativo suggerito e via Medaglie d'Oro, piazzale Manzoni, via Gobetti, via Morane, via Sigonio, via Medaglie d'Oro.