Lavori di riasfaltatura, tocca a via Milano e via Cividale

Proseguono i lavori di riasfaltatura nelle strade dei quartieri della città nell’ambito di un pacchetto di interventi a cura dell’Amministrazione comunale del valore di 900 mila euro. Da oggi, martedì 13 giugno, a essere interessata dagli interventi è via Milano, dove i lavori proseguiranno per alcuni giorni. A seguire, l’intervento di manutenzione straordinaria riguarderà invece via Cividale, anche in questo caso per la durata di alcuni giorni.

I lavori vengono eseguiti nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17.30 e, in entrambe le vie, comportano restringimenti e la circolazione a senso unico alternato disciplinato da movieri, con diritto di precedenza ai veicoli nella semicarreggiata libera. Il transito è consentito al limite massimo di 30 chilometri orari e in corrispondenza dei lavori, che vengono effettuati con cantiere mobile, è vietata la sosta.

I lavori in via Milano e via Cividale seguono quelli recentemente effettuati in viale Amendola e nelle vie Riva del Garda, Borghi, Guerrazzi, Compagni, San Cataldo, Modonella, Campanella e Calle di Luca.

Disagi in strada San Faustino

Giovedì 15 giugno, inoltre, la circolazione su strada San Faustino, dall’intersezione con via Luosi a quella con via Zanichelli, verrà sospesa per consentire il montaggio di una gru nell’ambito di un intervento di riqualificazione in un cantiere privato. Per consentire i lavori si rende anche necessario il divieto di sosta in alcuni tratti della stessa strada e, contestualmente, in via Guglielmo Marconi e via Serafino Serafini; il provvedimento, già avviato, sarà in vigore per alcuni mesi.

In particolare, giovedì 15 giugno, nel tratto indicato di strada San Faustino, oltre la sospensione della circolazione sarà anche vietata la sosta su ambo i lati della strada; chiusa inoltre la corsia di svolta a sinistra in via Luosi verso strada San Faustino in direzione via Giardini. Le manovre degli autocarri che trasportano i pezzi della gru e il transito pedonale saranno disciplinati da movieri presenti sul posto.

Il divieto di sosta in strada San Faustino, dal civico 49/B a via Luosi, e in via Marconi, dall’intersezione con via Serafini a quella con strada San Faustino, sarà valido invece per alcuni mesi. Viene garantito in questi tratti stradali l’accesso alle abitazioni private e alle attività commerciali, così come, in via Marconi, il passaggio di velocipedi a mano e pedoni sulla pista ciclabile adiacente al marciapiede, in quanto quest'ultimo verrà chiuso. La velocità massima consentita è di 30 chilometri orari.