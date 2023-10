Zona commerciale di Cittanova, finalmente i lavori in via Orazio

Da lunedì 9 ottobre per alcuni giorni via Orazio sarà interessata da lavori di riasfaltatura nell’ambito degli interventi di manutenzione stradale straordinaria messi in atto dal Comune di Modena. Una strada le cui condizioni sono precarie ormai da diversi anni.

Per consentire lo svolgimento delle attività di rinnovo del manto stradale, durante le attività, dalle 8.30 alle 18, sarà temporaneamente sospesa la circolazione nel tratto dalla rotatoria con viale Virgilio a quella con viale Ovidio.

I lavori in via Orazio seguono quelli effettuati nei giorni scorsi in via Barchetta e, a seguire, proseguiranno in un tratto di via Emilia ovest, sempre nella zona del centro commerciale Grandemilia.