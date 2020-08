Lunedì 24 iniziano i lavori in via Remesina a Carpi, due settimane di cantiere

Sono in corso i lavori preparatori per la risistemazione di via Remesina, fra la via Valle e il confine comunale: la fase operativa inizierà lunedì prossimo, 24 agosto, partendo da Nord (confine con il Comune di Novi) e procedendo verso Sud.

Il tratto di strada di volta in volta interessato sarà precluso ad ogni forma di traffico: per la chiusura sarà collocata adeguata segnaletica sul posto.

L'Amministrazione Comunale informa che eventuali esigenze particolari dei residenti dovranno essere concordate con il personale dell'impresa presente sul cantiere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intervento – che prevede un trattamento doppio strato depolverizzante – dovrebbe essere ultimato in due settimane salvo imprevisti.