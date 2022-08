Nuovo asfalto anche in via Sant'Orsola, partono i lavori

In via Sant’Orsola, nel tratto tra via Sgarzeria e via Ganaceto, martedì 30 agosto iniziano i lavori per realizzare la nuova pavimentazione, dopo alcuni interventi di verifica stratigrafica di quella esistente che si sono svolti nelle scorse settimane.

Ora si procede con la fresatura della pavimentazione esistente in asfalto per poi recuperare quella sottostante in ciottolo e quindi realizzare il nuovo asfalto. La strada, quindi, rimarrà chiusa al traffico fino al termine dei lavori ipotizzato nel 15 settembre.

I lavori fanno parte del pacchetto di interventi di riqualificazione che interessa anche corso Canalchiaro, finanziato con un contributo ministeriale del valore di 230 mila euro per la manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano.

L’intervento sul tratto di via Sant’Orsola segue i lavori di ammodernamento della rete gas a cura di Hera e prevede anche la sostituzione di alcuni pozzetti di ispezione delle fognature, la predisposizione delle reti per gli impianti di illuminazione pubblica, il consolidamento della fondazione stradale e il rifacimento dell’asfalto.