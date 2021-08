Via Toniolo e viale Gramsci, lavori di riasfaltatura dal 30 agosto

Da lunedì 30 agosto, in via Toniolo all’incrocio con viale Gramsci verrà steso il nuovo manto d’asfalto stampato “effetto cubetti”. L’intervento, salvo maltempo, arriverà a conclusione nella giornata di giovedì 2 settembre e, per consentire i lavori e il consolidamento del nuovo manto, nella strada verrà effettuata una chiusura alternata delle due carreggiate. Anche la linea 7 del trasporto pubblico locale sarà deviata su via Buozzi.

In particolare, nel tratto di viale Gramsci tra via Donati e via Diena, con la chiusura alternata delle carreggiate, il doppio senso di circolazione sarà regolato da movieri. L’accesso alle proprietà laterali e alle attività sarà sempre garantito e, nell’area, il limite di velocità sarà di massimo 30 chilometri orari. Il percorso alternativo per i veicoli in direzione via Canaletto sud è viale Gramsci, via Donati, via Grandi, via Diena e di nuovo viale Gramsci. Per i veicoli in direzione nord è invece viale Gramsci, via Diena, via Buozzi, via Donati e viale Gramsci. Nelle stesse vie sarà inoltre vietata la sosta in alcuni tratti per garantire gli opportuni spazi di manovra per i mezzi di trasporto pubblico.