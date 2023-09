Lavori, traslochi e posa di fibra ottica, modifiche alla viabilità in varie strade di Carpi

L’Amministrazione comunale di Carpi rende noto che, causa i motivi caso per caso specificati di occupazione di suolo pubblico, si renderanno necessarie diverse modifiche alla viabilità, nelle date e strade precisate:

VIA TRENTO E TRIESTE – Fino alle ore 24:00 del 2 Ottobre, per opera di manutenzione straordinaria in un condominio, istituzione temporanea di divieto di sosta, con rimozione, sul lato Est, dal numero civico 24 al numero civico 26, con soppressione di quattro stalli di sosta a pagamento; restringimento della carreggiata dal n. civico 59 al civico 65, con obbligo di passaggio a sinistra; divieto di transito ai pedoni sul marciapiedi lato Est della via nel tratto fra i numeri 59 e 65 con obbligo per gli stessi di transitare sul lato opposto.

VIA MARCO MELONI – Dalle ore 08:00 alle ore 18:00 dei giorni 18, 19 e 20 Settembre, per operazioni di trasloco privato, istituzione temporanea di divieto di sosta con rimozione sul lato Sud della via dal 14/B al 16, con soppressione di un posto auto a libera sosta sul lato opposto al civico 15; divieto di circolazione sul marciapiedi lato Nord di fronte al civico 15; obbligo per i pedoni di circolare sul lato opposto.

VIA I. GABARDI ROSSI – Dalle ore 08:00 alle ore 18:00, fino al 15 settembre, per lavori di posa fibra ottica, istituzione temporanea di restringimento di carreggiata con conseguente istituzione del senso unico alternato; divieto di sosta temporaneo, con rimozione, negli stessi orari, su ambo i lati della via, a seconda dell’avanzamento dei lavori.

Obbligo per la ditta richiedente di apporre tutta la segnaletica verticale relativa (“lavori in corso”; “mezzi di lavoro in azione”; “limite massimo di velocità di 30 km/h”; “divieto di sorpasso”; “strettoia asimmetrica a destra”; “passaggio obbligatorio a sinistra”; “strettoia asimmetrica a sinistra”; “passaggio obbligatorio a destra”) con presenza di movieri.

VIE DE SANCTIS e TORRICELLI – Dalle ore 08:00 alle ore 18:00 fra il 18 e il 27 settembre, per lavori di posa fibra ottica, istituzione temporanea di restringimento di carreggiata con conseguente istituzione del senso unico alternato, su via De Santis con obbligo di passaggio a destra o sinistra in base all'avanzamento dei lavori; su via Torricelli senso unico alternato sul lato Est, con obbligo di passaggio a sinistra; divieto di sosta temporaneo, con rimozione, negli stessi orari, secondo l’avanzamento dei lavori. Obbligo per la ditta richiedente di apporre tutta la segnaletica verticale relativa e presenza di movieri.

VARIE STRADE – Nelle vie Remesina Interna, Sturzo, Saltini, Albertario, Napoli, Parma, Forli, Antonelli, Sansovino, Vanvitelli, Dallari e Nitti, dal 18 Settembre al 13 Ottobre, fra le ore 08:00 e le ore 18:00, secondo avanzamento lavori, istituzione temporanea di restringimento di carreggiata con conseguente istituzione del senso unico alternato; divieto di sosta temporaneo con rimozione; chiusura marciapiedi. Stessi obblighi già citati per la ditta richiedente. Le ordinanze integrali sono disponibili sul sito del Comune, nell’Albo Pretorio.