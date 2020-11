Lavori, nei prossimi giorni nuovo asfalto lungo i Viali e davanti a San Cataldo

Hanno preso il via i lavori di riasfaltatura di strada Cimitero San Cataldo, nel tratto di fronte al lato nord del cimitero, nell’ambito di un piano di manutenzioni stradali che vede interventi per 800 mila euro.

Dopo le strade Albareto e Contrada, dove è stato rifatto il manto stradale in alcuni tratti ammalorati, il cantiere si è ora spostato su strada Cimitero San Cataldo, nel tratto dalla rotatoria con via Gabriele Neviani e Strada nazionale per Carpi centro. I lavori vengono svolti dalle 9 alle 17 per evitare gli orari di punta del traffico veicolare, che viene regolato da movieri a senso unico alternato, e proseguiranno in questo tratto fino a venerdì 13 novembre. In particolare, nella giornata di giovedì 12 novembre, l’intervento si concentrerà sulla rotatoria di accesso alla tangenziale e potrà creare disagi alla viabilità.

A seguire, da lunedì 16 novembre fino a venerdì 20, a essere interessati dai lavori di asfaltatura saranno viale Martiri della Libertà e viale Rimembranze, cioè il tratto di viali da via Emilia a piazzale Risorgimento. In questo caso, l’intervento sarà effettuato chiudendo una sola corsia di marcia per volta, ma sarà necessario sospendere la sosta in corrispondenza dell’area oggetto di lavorazioni. Nei tratti interessati sarà posizionata per tempo adeguata segnaletica.