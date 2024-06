Cedimento della carrggiata, senso unico in via Vignolese fino al 30 giugno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Un cedimento della sponda sinistra del Canale Consortile “Diamante”, che scorre accanto alla Provinciale tra Spilamberto e San Donnino, rende necessario eseguire un'opera urgente per preservare il corpo stradale della Vignolese. Per questo motivo Anas ha affidato i lavori e disposto alcune modifiche alla circolazione, che di fatto renderanno la strada a senso unico per circa un chilometro fino al termine del mese di giugno.

La Vignolsese (o via Modenese se preferite) resterà chiusa in direzione Spilamberto dalle ore 9:00 del 13/06/2024 fino alle ore 18:00 del 29/06/2024. Il tratto interessato è quello fra la rotatorie di Via San Vito e l'incorcio con Via Masera di sotto. Deviazioni indicate sul posto.