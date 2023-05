Lavori post-maltempo, cantiere e code in via Vignolese a San Damaso

Questa mattina è iniziato un cantiere di Anas per il ripristino dell'asfalto ammalorato in strada Vignolese, a San Damaso di Modena. Si tratta di uno dei primi interventi attuati dopo l'emergenza maltempo, che ha inevitabilmente creato danni sugli asfalti e aggravato la situazione delle buche esistenti in diverse strade, dalla Tangenziale di Modena alle Provinciali, fino a tante vie minore in diversi comuni.

Il cantiere di San Damaso - nel tratto che di fronte alla zona artigianale - prevede il rifacimento di circa 300 metri di asfalto e sta inevitabilmente causando notevoli disagi. La percorrenza della Vignolese è regolata a senso unico alternato e si registrano code in ambo i sensi di marcia.

Difficile preventivare con precisione un calendario dei lavori. Come confermato da Anas, i cantieri proseguiranno in relazione alle previsioni meteorologiche. Per interventi di questa natura che prevedono la posa di interi tratti di asfalto nuovo, infatti, è necessario attendere la stabilità del meteo.

Anas, di comune accordo con gli enti locali, sta stilando una lista delle priorità e dai prossimi giorni andrà ad intervenire su quelle strade che hanno accusato maggiormente i danni del maltempo. Resta invece sempre attivo il servizio emergenziale di riempimento delle buche singole e più problematiche.