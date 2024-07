Lavoro agricolo in provincia, paghe basse e rischio fruttamento per i 10.000 del settore

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

In questi giorni è partita la campagna delle Brigate del lavoro della Flai CGIL di Modena, che vede sindacalisti, delegati e delegate impegnati a girare per le campagne di Modena e provincia per incontrare lavoratori e lavoratrici del settore agricolo. L'obiettivo è informarli sui propri diritti e doveri, per evitare le piaghe del caporalato e del lavoro nero.

Un'iniziativa centrale della campagna è il "furgone dei diritti", che distribuisce acqua fresca e volantini con consigli su come proteggersi dal caldo e dai colpi di calore. Con oltre 10.000 lavoratori agricoli nella provincia di Modena, che quotidianamente ci forniscono cibo fresco, ma per il sindacato "le condizioni di lavoro sono sempre più preoccupanti, spesso vicine allo sfruttamento, con salari non conformi ai contratti nazionali e provinciali".

Il settore agricolo si basa prevalentemente su lavoratori e lavoratrici stranieri, una situazione che la Flai CGIL ritiene "aggravata dalla legge Bossi-Fini, la quale incastra questi lavoratori in un meccanismo che li costringe ad accettare qualsiasi condizione di lavoro pur di ottenere un reddito e rimanere in Italia".

"Un ulteriore problema è la scarsa conoscenza della lingua italiana, soprattutto riguardo alla sicurezza sul lavoro. Molti datori di lavoro, sebbene siano tenuti a fornire formazione secondo il Decreto Legislativo 81, non lo fanno adeguatamente. Gli eventi recenti a Latina hanno evidenziato non solo la mancanza di formazione per i lavoratori, ma anche l'ignoranza dei datori di lavoro in materia di sicurezza", spiega il sindacato.

L'attività del furgone dei diritti permette alla Flai CGIL di parlare con molti lavoratori ogni anno, raccogliendo dati utili a mappare il settore e il territorio per contrastare le aziende non conformi e garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure. La Flai CGIL crede fermamente nell'importanza dell'informazione affinché i lavoratori possano conoscere i propri diritti e contrattare le proprie condizioni di lavoro, evitando ricatti e sfruttamento.

Un altro tema affrontato dalla Flai CGIL è il calore nei luoghi di lavoro, specialmente nelle campagne. "Le temperature elevate di questi giorni dimostrano come il cambiamento climatico stia alterando le stagioni, con picchi di calore improvvisi che mettono a rischio la salute dei lavoratori. È fondamentale che le misure di sicurezza siano pianificate in anticipo per prevenire danni".

Per affrontare questi problemi, il 19 luglio si è riunito nella sede della Provincia di Modena il Tavolo provinciale per la salute, la sicurezza e la legalità nei luoghi di lavoro, dove è stato presentato un "Protocollo d'intesa per la sensibilizzazione all'adozione di misure di prevenzione e tutela delle attività lavorative nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini all'aperto in condizioni di esposizione prolungata alle ondate di calore".

"La Flai CGIL di Modena è da sempre in prima linea su questi temi e si impegna a collaborare con le istituzioni e tutti gli attori coinvolti per garantire maggiore sicurezza, stabilità e dignità ai lavoratori agricoli, che con il loro impegno ci permettono di avere cibo fresco sulle nostre tavole ogni giorno", chiosa il sindacato.