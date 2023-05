Intervento di Hera in zona San Faustino, diverse vie senz'acqua per una notte

Giovedì 11 maggio 2023 i tecnici di Hera dovranno effettuare alcune manovre sulla rete idrica modenese, operando in alcune aree limitrofe alla via Giardini e sospenderanno in quelle zone il servizio di erogazione dell’acqua.

L’operazione è resa indispensabile dalla necessità di predisporre la rete per un prossimo intervento teso a dotare l’area di nuovi gruppi di valvole che renderanno più efficiente la gestione dell’infrastruttura. Nell’eseguire le manovre sarà anche necessario lasciare defluire l’acqua da due idranti presenti lungo la Giardini.

Per limitare il più possibile i disagi sulla cittadinanza, le operazioni saranno svolte tra le 22.30 di mercoledì 10 e le 6 della mattina di giovedì e interesseranno le seguenti vie: