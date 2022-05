La ICF & Welko di Maranello premiata alla XII edizione dei Le Fonti Awards

Grande soddisfazione per la ICF & Welko spa, azienda di Maranello che da cinquant’anni opera nel comparto delle macchine ed impianti: nei giorni scorsi, presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, si è svolta la XII edizione dei Le Fonti Awards che premia le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, per la leadership, l’alta specializzazione e per gli ambiziosi progetti messi in campo; la ICF & Welko spa ha ricevuto il prestigioso premio Eccellenza dell’Anno nella categoria Innovazione & Leadership – Automazione Industriale, "per la progettazione e la realizzazione di soluzioni su misura per impianti industriali completi ad alta affidabilità e performance nei settori ceramico, alimentare, chimico, farmaceutico e cookware. Per la cura del dettaglio, l’ascolto del cliente, l’orientamento proattivo e la rapidità di esecuzione".

Roberto Magnani, CEO di ICF & Welko, ha commentato così la vittoria: "Questo premio per noi è molto importante; è il giusto riconoscimento per la nostra azienda, radicata nel territorio, ma che da inizio 2021 si è internazionalizzata ancora di più, essendo l’equity 100% di proprietà della società cinese Keda Industrial. Il premio - continua Magnani - è dedicato a tutti i nostri dipendenti, uomini e donne, che ogni giorno si impegnano al raggiungimento degli obiettivi aziendali e che hanno contribuito a questa vittoria".