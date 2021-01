Ferrari, Charles Leclerc positivo al covid. Ha sintomi lievi

Charles Leclerc è in isolamento domestico nella sua casa di Montecarlo dopo un controllo che ha accertato la sua positività al Coronavirus. Il pilota monegasco della Ferrari ha raccontato nelle sue Instagram stories di essersi sottoposto a un test in base ai protocolli del team. In questo modo è venuto a conoscenza del fatto che era entrato in contatto con un soggetto positivo e si è immediatamente messo in autoisolamento, avvisando tutti quelli con cui era entrato in contatto.

Scuderia Ferrari Mission Winnow driver Charles Leclerc has tested positive for COVID-19.

In accordance with the team’s protocols, Charles is tested regularly and yesterday, the result from his latest test came back positive. [1/2] — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 14, 2021

I sintomi, come confermato anche dalla Ferrari in un comunicato, sono lievi. Ora il Ferrarista rispetterà il periodo di quarantena imposto dalle autorità sanitarie del Principato prima di riprendere le normali attività.