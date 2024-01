Quale futuro per la sede Inps di Modena? La Lega in pressing

Dopo le voci sempre più concrete secondo cui l’attuale sede dell’Inps di viale Reiter a Modena sarebbe soggetta entro l’anno ad una procedura di sfratto, la Lega di Modena ha inoltrato ieri stesso un’interrogazione per chiedere alla giunta comunale, assieme alla veridicità di tale notizia, una risposta risolutiva in merito al problema logistico dell’istituto, di estrema importanza per l’intera comunità provinciale.

“Già da tempo – dichiara il capogruppo Giovanni Bertoldi – abbiamo segnalato la seria precarietà della filiale modenese che oltre a non avere oggi un’alternativa, ha per anni manifestato diversi problemi strutturali causati perlopiù dall’ubicazione in due edifici ormai datati e che gli attuali proprietari non hanno mai provveduto ad aggiornare né dal punto di vista strutturale, né da quello strettamente energetico.”

“A complicare tale situazione – continua il consigliere Bertoldi – concorre ora il non indifferente problema di un eventuale rinnovo del contratto di locazione che qualora non dovesse evidenziare esiti positivi imporrebbe da qui a fine anno il complesso trasloco di archivi, postazioni di lavoro degli addetti e configurazione della rete informatica. Anche per questo, il gruppo consiliare di Lega Modena pretende sapere in quale modo l’amministrazione intenda porre rimedio e se nell’eventualità sia già stata individuata una sede alternativa considerando oltretutto gli uffici di Via Galaverna lasciati liberi dal Comune e le proprietà dell’INAIL al momento inutilizzate.”