Lego per i bambini ricoverati al Policlinico. Il dono dell’Associazione Mo.C.Bricks

Happy Briks il progetto per far giocare e divertire i piccoli pazienti. L’Associazione Mo.C.Bricks di Modena dona Set Lego per i bambini ricoverati al Policlinico

L’Associazione Modena Collectors of Bricks (Mo.C. Bricks) ha donato una serie di set di costruzioni Lego® allo Spazio Incontro della degenza pediatrica del Policlinico di Modena. Oggi pomeriggio, il Presidente dell’Associazione Fabio Bocchi e il referente del progetto Vito Emanuele Magnante, insieme al socio Diego Guerzoni, hanno incontrato il prof. Lorenzo Iughetti, Direttore del Dipartimento Materno Infantile, Grazia Baracchi, Assessora all’Istruzione del Comune di Modena, Laura Cuoghi, la coordinatrice di Spazio Incontro, Ivana Carri, e Francesca Prampolini, maestre di Spazio Incontro. Con loro anche la dottoressa Monica Cellini, Referente Oncoematologia Pediatirca e Maria Cifuni, Coordinatrice infermieristica della Degenza Pediatrica.

“La nostra associazione – ha spiegato Vito Magnante – nel 2019 ha proposto un progetto chiamato Happy Briks, che prevede la presenza di alcuni soci allo Spazio Incontri allo scopo di far giocare i piccoli pazienti. Si tratta di veri e propri laboratori per relax e svago con i famosi mattoncini. Ora, dato che questi laboratori sono fermi a causa della pandemia, abbiamo pensato di donare dei set Lego®e Duplo®anche se la speranza è di poter tornare presto a giocare insieme.”

“Spazio Incontro desidera ringraziare l’associazione Mo. C. Bricks di Modena, per questa donazione preziosa a favore del nostro servizio educativo e dei bambini ospiti del reparto di Pediatria – ha commentato Ivana Carri - Custodiamo con nostalgia memoria dei pomeriggi di laboratorio con le costruzioni, condivisi nel 2019, quando ancora potevamo incontrarci di persona, con i bambini, per momenti di svago e di gioco. Ci auguriamo con tutto il cuore di poter al più presto riprendere in presenza i laboratori con i ragazzi di Moc.Bricks per rivivere, fisicamente, quanto descritto”.

“Il “fare”, il “costruire” con le mani – aggiunge l’Assessora Grazia Baracchi - per i bambini significa costruire ed elaborare pensieri. Significa fare esperienza e conoscere, attraverso il corpo, una realtà che non è solo fuori da sé, ma che riguarda anche e soprattutto tutti gli aspetti legati alle emozioni e alla costruzione della propria identità emotiva e cognitiva, processo continuo che necessita di spazi, tempi e modalità adeguate. Tutto ciò acquisisce una centralità ancora maggiore quando i bambini devono affrontare esperienze delicate, a tratti difficili e dolorose, come la malattia e il ricovero in ospedale”.

“Desidero ringraziare Mo.C.Bricks per il bel dono di oggi – ha concluso il prof. Lorenzo Iughetti – e per il bel progetto del 2019, che speriamo possa riprendere appena sarà possibile. Per un bambino il gioco è apprendimento, crescita e socializzazione. Per questo motivo è fondamentale giocare anche durante il ricovero in ospedale.”