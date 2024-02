Lesignana. Si modifica il semaforo per una migliore viabilità

Sono state modificate in via sperimentale le fasi semaforiche del semaforo di Lesignana con l’obiettivo di fluidificare il traffico lungo strada Nazionale per Carpi.

Con il riassetto semaforico, infatti, all’incrocio tra strada Nazionale per Carpi, via Lesignana e via Sant’Onofrio è stata operata una modifica volta a mantenere il verde su strada Nazionale per Carpi in assenza di veicoli in svolta a sinistra sul ramo opposto.

Il funzionamento attivato mantiene invariate la fase di semaforo verde per le manovre dritto e di svolta a destra di strada Nazionale per Carpi contemporaneamente al verde per gli attraversamenti sulle strade laterali, così come il verde per le strade laterali di via Lesignana e via Sant’Onofrio contemporaneo al verde per gli attraversamenti pedonali posti su strada Nazionale per Carpi.

La fase semaforica modificata ora prevede invece che, quando un mezzo su strada Nazionale per Carpi deve svoltare a sinistra, sulla stessa via si impedisca solo il transito di chi percorre la strada in senso opposto, mentre non viene interrotto il flusso di chi, nello stesso senso di marcia prosegue dritto o svolta a destra. Nel caso siano presenti mezzi in svolta a sinistra su entrambi i sensi di marcia verrà invece interrotto contemporaneamente il transito per chi percorre la via sia verso Modena che verso Carpi.