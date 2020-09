Unimore, le lezioni tornano in presenza da marzo 2021

Nelle giornate in cui hanno preso il via, presso i Dipartimenti, i primi incontri di accoglienza, rivolti alle nuove studentesse e ai nuovi studenti, arrivano importanti decisioni sulle modalità dell’organizzazione didattica di Unimore.

Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo hanno infatti deciso la ripresa in presenza di tutte le attività didattiche nel secondo semestre dell’a.a. 2020/21, compatibilmente con l’evoluzione del quadro pandemico e sempre nell’ottica di una necessaria contestualizzazione delle scelte con riferimento agli aspetti logistici e organizzativi delle sedi. Verrà comunque garantita la fruibilità delle lezioni anche a distanza.

Per tale semestre si prevede un inizio delle lezioni tra l’8 e il 15 marzo 2021, con modalità che verranno comunicate successivamente agli studenti. Unimore, infatti, per questo primo semestre, alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Università e della Ricerca, della logistica e degli spazi a disposizione, ha adottato una modalità di didattica mista, garantendo la possibilità di fruire delle lezioni a distanza per tutti i Corsi e per tutto l’anno accademico 2020/21.

In questo semestre, come è noto, sono svolte in presenza, sempre nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza, le attività didattiche individuali o a piccoli gruppi, quali attività di laboratorio, tirocinio, esercitazioni ed attività esperienziali, la didattica post-laurea e le attività seminariali post-laurea, il ricevimento degli studenti o altre attività necessarie al conseguimento degli obiettivi formativi.

Inoltre, le lauree della sessione autunnale possono essere previste in presenza, organizzando le cerimonie in modo da rispettare i protocolli di sicurezza e impedire gli assembramenti.