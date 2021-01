Letture e canti dei ragazzi tramite LIM a Campogalliano. "Pronti a diventare noi testimoni"

Cento libri sul tema dell’Olocausto. Questa è la donazione effettuata da Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con Librerie Coop e Anpi Campogalliano, all’Istituto Comprensivo S. Giovanni Bosco. La consegna è avvenuta questa mattina in aula, in presenza delle autorità collegate tramite LIM con gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

“È necessario essere qui, seppur in questo modo inusuale – ha esordito il Dirigente Scolastico David Toro – voi ragazzi siete gli eredi di una memoria che non deve essere perduta, ma custodita e curata nel tempo”.

L'offerta dei volumi rientra all’interno del pluriennale progetto “Memorie”, curato da Coop Alleanza 3.0 e finalizzato alla donazione, da parte dei cittadini, di libri per ragazzi dedicati al tema della Memoria. Quest'anno la raccolta non si è potuta regolarmente svolgere presso le librerie coop, a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Tuttavia la stessa Cooperativa ha provveduto all’acquisto dei volumi.

“Oggi a Campogalliano chiudiamo un cerchio – commenta Catia Allgretti, presidente Zona Soci Terre d’Argine di Coop Alleanza 3.0 –. Nonostante la situazione attuale, abbiamo voluto fortemente rinnovare questo evento, dopo essere stati nelle altre scuole dell’Unione. Sappiamo di lasciare questi libri in buone mani”.

Nel corso della mattinata alcuni studenti hanno alternato letture di testimonianze e brani musicali, a conclusione di un percorso svolto con gli insegnanti. “Per fare realmente memoria occorre essere noi stessi testimoni, e per fare questo è necessario conoscere per sentire in profondità gli eventi – ha detto agli studenti Daniela Tebasti, vicesindaca e assessore con delega alle Politiche scolastiche”.

Gli eventi commemorativi si concluderanno venerdì 29 gennaio con la video-narrazione de “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman a cura di Simone Maretti. L’iniziativa è proposta dall’Università Libera Età N. Ginzburg, in collaborazione con la Biblioteca comunale E. Berselli. Per prenotarsi occorre scrivere a biblioteca@comune.campogalliano.mo.it o chiamare al numero: 05952.61.76