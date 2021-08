Licom e il bilancio sull'estate a Modena: "In linea con lo scorso anno. In centro tornano i turisti stranieri”

“Chi è rimasto aperto, anche in questi giorni di grande caldo a cavallo di Ferragosto, sta vendendo. I bar che possono godere di spazi esterni all’ombra sono pieni e in centro sono tornati i turisti stranieri, soprattutto dall’Europa. E’ un’estate in linea con quella dello scorso anno per i consumi e per qualcuno sta andando anche un po’ meglio”. Cinzia Ligabue, presidente Licom e commerciante del centro storico di Modena, fa il punto della situazione dal suo osservatorio privilegiato

“E’ chiaro che le cose non vanno bene per tutti, ma si sta lavorando anche in queste giornate, soprattutto grazie ai saldi (che stanno continuando a funzionare, al di là del fatto che, come abbiamo detto più volte, siano partiti troppo presto e abbiano una concezione ormai anacronistica) e alla presenza di turisti che stanno tornando in città, nonostante il gran caldo. Ci sono turisti del Nord Europa che patiscono un po’ la temperatura elevata, ma vengono. Anche l’abbigliamento e le calzature, tutto sommato, stanno funzionando”.

La presidente Licom, poi, evidenzia qualche difficoltà: “Molti negozi e bar sono chiusi: è comprensibile per chi ha una gestione familiare, ma per chi può permettersi di rimanere aperto la scelta migliore è non chiudere perché, come dicevo, il centro storico è vivace grazie alle persone che non sono in vacanza e ai turisti. E poi è necessario pensare ad accogliere anche chi non parla e legge l’italiano: ci sono realtà, anche piccole, che hanno cartelli in inglese, ad esempio, che attirano maggiormente l’attenzione degli stranieri. Penso in particolare a chi vende food, che con i prodotti tradizionali è molto interessante per le persone che arrivano da lontano. Ma anche la moda italiana resta una grande attrazione”.

Cinzia Ligabue conclude: “Gli effetti del Covid sul mondo del commercio e dei pubblici esercizi è stato pesantissimo, devastante in tanti casi. Ma proprio per questo è necessario rialzarsi e mettere in atto le strategie necessarie per attirare clienti e per accogliere nel modo adeguato chi sceglie il negozio o che entra nei bar e ristoranti. Come Licom da tempo stiamo puntando molto sulla formazione, sulla capacità di abitare gli ambienti digitali nel modo giusto e sulla creatività come modelli per rimanere sul mercato”.