Nel centro di fiorano il limite di velocità scende a 20 km/h, controlli e multe

Come il Comune di Fiorano aveva ampiamente comunicato, da diversi mesi lungo la strada che attraversa il centro cittadino, ossia via Vittorio Veneto, è stato abbassato il limite di velocità, portandolo a 20km/h. Questa scelta è legata al progetto di riqualificazione proprio del centro fioranese, a seguito del rifacimento della via con materiali pregiati.

Spiega il Comune: "In un simile contesto, il tema della viabilità assume un ruolo fondamentale: l’obiettivo è disincentivare il traffico puramente di passaggio e dunque parassitario, favorendo al contrario il traffico dolce, l’impiego delle bici e una fruizione in sicurezza del centro, dedicato più ai pedoni che alle vetture. Una valorizzazione che intende anche incentivare le attività commerciali lì presenti, come avviene nelle vie centrali delle grandi città".

A tal proposito, negli scorsi giorni sono stati intensificati i controlli lungo questa strada, e la Polizia Locale non ha potuto fare a meno di sanzionare un certo numero di cittadini. Dei 51 veicoli controllati ben 9 hanno obbligato alla redazione di un verbale. La notizia positiva è che solo uno di questi ha riguardato il superamento del limite di velocità.

Invitiamo la cittadinanza a prestare attenzione, dato che Piazza Menotti (specie nei mesi estivi) è particolarmente popolata di bambini e giovani che giocano o circolano in bicicletta. Il transito a velocità elevate potrebbe comportare episodi incresciosi, da evitare assolutamente.

Anche nei prossimi giorni si continuerà a effettuare puntuali controlli in via Vittorio Veneto, con un invito a tener presente la soglia dei 20 km/h.