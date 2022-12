Babbo Natale sulle auto d’epoca porta doni alla Pediatria di Sassuolo

In occasione delle imminenti festività natalizie, i Lions Club di Sassuolo e Formigine Avia Pervia Maranello hanno deciso di donare un sorriso ai bambini ricoverati in Ospedale a Sassuolo, portando in pediatria giocattoli donati dalla Panini e dal negozio L’Aquilone di Modena. Un momento di ‘festa’ dedicato ai piccoli pazienti che, proprio in questi giorni, si trovano in ospedale.

I regali sono arrivati stamattina, insieme a Babbo Natale, su un corteo di auto d’epoca della Scuderia Modena Corse. Ad accompagnarli alcuni soci del Lions, che sono stati accolti dal Direttore Generale Stefano Reggiani e dal Responsabile dell’area materno-infantile Claudio Rota. I doni sono stati consegnati ai bambini in una sorta di ‘carrozza’ natalizia che ha prima sfilato davanti alle finestre della pediatria.

I soci dei Lions Club Sassuolo e Formigine Avia Pervia Maranello ringraziano Panini Spa nelle persone di Silvia Bigi e Francesca Cagnoli, L’Aquilone Giocattoli nella persona di Andrea Dugoni e la Scuderia Modena Corse nella persona di Alessandro Rasponi per il contributo fondamentale alla realizzazione di questo service.

“Un’iniziativa importante – ha commentato Reggiani – per la quale vogliamo ringraziare sentitamente i Lions e le aziende che hanno scelto di partecipare al progetto. L’attenzione verso chi ha più bisogno, specialmente in questi periodi dell’anno, è un dono sempre molto apprezzato. In modo particolare, crediamo, per le famiglie e i bambini che vivono i giorni prima delle feste all’interno del contesto ospedaliero. A tutti loro va il nostro augurio migliore e la nostra vicinanza”.