Lions Club, un camion di giocattoli per la pediatria di Sassuolo

Per festeggiare il 64esimo compleanno del Club di Sassuolo i Lions hanno consegnato in ospedale un camion pieno di giocattoli da destinare alla pediatria

Nel 64esimo compleanno del Club di Sassuolo, fondato il 4 maggio 1957, i Lions hanno deciso di festeggiarlo con la solidarietà, consegnando in ospedale un camion pieno di giocattoli da destinare alla pediatria, con album di figurine, giochi creativi, buste regalo e giochi dedicati ai supereroi del momento. Un gesto di grande generosità, per donare ai piccoli pazienti un sorriso anche nel periodo non sempre semplice del ricovero o del loro passaggio in ospedale per eseguire controlli, visite ed esami.

Al Lions Club di Sassuolo vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti dell’Ospedale, in particolare al presidente Roberto Nesci, che si è prodigato per realizzare l’iniziativa benefica. Al momento della consegna, hanno voluto portare i loro saluti anche il dr Claudio Rota e il nuovo Direttore Generale, Stefano Reggiani. Presenti all’iniziativa anche una delegazione della Polizia e dei Carabinieri.

“Prosegue la nostra attività per essere vicino al territorio e a quanti hanno bisogno – spiega Roberto Nesci, in rappresentanza del LC Sassuolo. Oggi pensando di regalare un sorriso a tutti i bambini che si trovano ricoverati presso la pediatria dell’Ospedale, facciamo una donazione di giocattoli raccolti da una associazione presente sul territorio. Sempre presenti con il motto WE SERVE i Lions augurano un luminoso cammino insieme”.